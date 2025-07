Idrosadenite suppurativa | perché è invalidante e le tutele riconosciute

L'idrosadenite suppurativa è una condizione cronica e invalidante che colpisce migliaia di italiani, spesso sfuggendo a diagnosi tempestive a causa della sua complessità e della mancanza di protocolli condivisi. In un Paese come l’Italia, con oltre 11,4 casi ogni 100mila abitanti, è fondamentale aumentare la consapevolezza e migliorare le tutele per chi combatte questa malattia, affinché nessuno sia lasciato indietro.

In Italia si stimano almeno 11,4 casi ogni 100mila abitanti, ma la frammentazione territoriale e l'assenza di protocolli condivisi ostacolano le diagnosi precoci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Idrosadenite suppurativa: perché è invalidante e le tutele riconosciute

In questa notizia si parla di: idrosadenite - suppurativa - invalidante - tutele

Idrosadenite suppurativa, appello esperti ‘sia inserita nel Piano delle cronicità’ - Un momento cruciale per l'idrosadenite suppurativa, una condizione spesso sottovalutata ma che merita attenzione.

Idrosadenite suppurativa: perché è invalidante e le tutele riconosciute; Idrosadenite suppurativa: Manifesto in 10 punti per vincere l'indifferenza; Idrosadenite suppurativa, appello esperti ‘sia inserita nel Piano delle cronicità’.

"Necessario includere l'idrosadenite suppurativa nel Piano nazionale delle cronicità (Pnc)" - Conferenza stampa su iniziativa dell’onorevole Luciano Ciocchetti, in collaborazione con l'associazione pazienti Passion people e con il supporto non condizionante di Ucb Pharma ... Si legge su milanofinanza.it

Idrosadenite suppurativa: un dolore poco noto che chiede di essere ascoltato - sociale: in un Manifesto le priorità dei pazienti per migliorare l’assistenza e uscire dall’isolamento. Secondo corrierenazionale.it