Villa Pamphilj Kaufmann in Italia settimana prossima interrogatorio a metà luglio ed esame del Dna per verificare paternità di Andromeda

Una nuova fase si apre nell'inchiesta sul tragico duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, Roma. La prossima settimana sarà determinante con l'interrogatorio di Kaufmann e l'esame del DNA per confermare la paternità di Andromeda. L'uomo, accusato di aver spezzato due vite innocenti, sta per essere estradato in Italia. La verità potrebbe emergere tra pochi giorni, portando chiarezza su un caso che ha sconvolto l'intera comunità.

L'uomo è accusato del duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili, a Roma, dove lo scorso maggio sono stati rinvenuti i corpi senza vita di Anastasia Trofimova e della piccola Andromeda Charles Francis Kaufmann verrà estradato in Italia nei prossimi giorni, con tutta probabilità entro la pross.

