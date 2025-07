Omicidio di Villa Pamphili Kaufmann sarà estradato in Italia Interrogatorio a metà luglio

L’omicidio di Villa Pamphili scuote l’Italia: SAR224, il sospetto ricercato, sarà estradato e interrogato il 24 luglio. Durante l’interrogatorio, verrà prelevato il suo DNA, che sarà confrontato con quello della piccola Andromena, trovata senza vita nel parco a pochi passi dalla madre, Anastasia Trofimova. La verità sulla tragica vicenda si avvicina, mentre le indagini continuano a svelare dettagli cruciali.

