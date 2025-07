Caso Alice Neri funerali a tre anni dal femminicidio Attesa per la sentenza per Mohamed Gaaloul

Dopo quasi tre anni di doloroso silenzio, finalmente si terranno i funerali di Alice Neri, vittima di un tragico femminicidio avvenuto nelle campagne di Fossa di Concordia. L’attesa si conclude con una cerimonia privata nella chiesa di Ravarino, portando un momento di pace e ricordo per la famiglia. Mentre si avvicina l’attesa sentenza per Mohamed Gaaloul, il caso continua a scuotere la comunità e a riaccendere il dibattito sulla violenza di genere.

A quasi tre anni di distanza dalla morte avrĂ finalmente sepoltura Alice Neri accoltellata a morte nelle campagne di Fossa di Concordia, nel modenese. Il delitto della donna risale alla notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022, ma per ragioni processuali la salma non era stata ancora messa a disposizione della famiglia. La cerimonia, in forma privata, si terrĂ sabato mattina nella chiesa di Ravarino dove la vittima viveva insieme alla figlioletta e al marito. A disporre la liberazione dei resti era stata la presidente della Corte d’Assise, Ester Russo, dopo che era stata completata l’audizione dei consulenti nell’ambito del processo che vede imputato Mohamed Gaaloul, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Alice Neri, funerali a tre anni dal femminicidio. Attesa per la sentenza per Mohamed Gaaloul

In questa notizia si parla di: alice - neri - anni - caso

Restituita la salma di Alice Neri: “Mia sorella torna a casa. Non sarà mai più sola” - Con grande dolore e speranza, finalmente il corpo di Alice Neri torna tra le braccia della sua famiglia.

“Non vorremmo, fra vent’anni, un altro caso Garlasco” Colpo di scena nell'ultima udienza del processo per il delitto di Alice Neri. Il marito della giovane mamma, trovata carbonizzata nel 2022 nella sua auto a Fossa di Concordia, infatti non solo non ha chiesto Vai su Facebook

Translate postDelitto Alice Neri, chiesti 30 anni per il marito. L'ex pm Ingroia, avvocato dell'imputato: «Rischiamo una Garlasco due» Vai su X

Caso Alice Neri, funerali a tre anni dal femminicidio. Attesa per la sentenza per Mohamed Gaaloul; Perché Alice Neri ha dovuto aspettare 3 anni dall'omicidio per il suo funerale; Omicidio Alice Neri, chiesti 30 anni per Gaaloul. Il marito esce dal processo.

Dopo tre anni di dolore, Alice Neri torna a casa: sabato il funerale e l'ultimo saluto per la famiglia - Dopo una lunga attesa e un processo doloroso, la salma di Alice Neri torna alla sua famiglia. Secondo alfemminile.com

Alice Neri, a tre anni dall'omicidio la salma restituita alla famiglia per il funerale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Alice Neri, a tre anni dall'omicidio la salma restituita alla famiglia per il funerale ... Segnala tg24.sky.it