Aia il presidente Zappi tuona | Ok Open Var ma non si mettano in difficoltà gli arbitri

Il mondo del calcio e quello arbitrale sono pronti a una stagione all'insegna di innovazione e attenzione ai dettagli. Alla presentazione ufficiale presso la sede della Federcalcio, il presidente Zappi ha sottolineato l'importanza dell'applicazione del VAR, pur chiedendo cautela per non mettere in difficoltĂ gli arbitri. Una nuova fase, ricca di novitĂ e sfide, si apre sotto il segno della chiarezza e della professionalitĂ .

Nella sede della Federcalcio presentati organici e novitĂ della nuova stagione arbitrale, con una sottolineatura importante sul format Open Var Nella sede della Figc in via Allegri a Roma è stata presentata la nuova stagione dell’Aia, tra i rinnovati quadri tecnici e altre novitĂ regolamentari, sponsor e non solo. A introdurre la conferenza stampa il segretario generale della Federcalcio Marco Brunelli: “Il mondo del calcio e quello arbitrale è stato tacciato ingiustamente di immobilismo e resistenza al cambiamento, scarsa propensione all’uso della tecnologia. Ci saranno una serie di sperimentazioni, potremmo essere probabilmente il primo paese al mondo in cui tutte le gare dell’ambito professionistico avranno una assistenza video. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Aia, il presidente Zappi tuona: “Ok Open Var, ma non si mettano in difficoltĂ gli arbitri”

Antonio Zappi è il nuovo presidente dell'Aia: battuto Trentalange - MSN - Appena eletto il successore di Carlo Pacifici che ha battuto Alfredo Trentalange nella votazione romana. Secondo msn.com

Arbitri: nuovo presidente è Zappi, eletto con il 72,3% dei voti - Il candidato presidente, che succede a Carlo Pacifici, ha ottenuto il 72,3% dei voti, pari a 673 preferenze - Lo riporta ansa.it