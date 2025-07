Belen Rodriguez ‘show’ al concerto di Marracash e il presunto flirt con Olly

Una serata indimenticabile a San Siro, tra musica travolgente e sguardi che fanno parlare. Belen Rodriguez, protagonista di un balletto esplosivo durante il concerto di Marracash, ha catturato l’attenzione di tutti, aggiungendo pepe alle voci di un presunto flirt con Olly. Tra critiche e gossip, la showgirl argentina continua a essere al centro dell’attenzione, lasciando il pubblico curioso di scoprire cosa riserverà il suo prossimo capitolo.

Un balletto di certo non passato inosservato quello di Belen Rodriguez al concerto a San Siro di Marracash. Lo scorso venerdì 27 giugno, il rapper ha infiammato lo stadio milanese, ma la scena era anche per la showgirl argentina. Prima uno ' show ' che non è stato esente da critiche, poi il presunto flirt con il cantante e vincitore di Sanremo Olly. Il balletto e le critiche – Caschetto, pantaloncino di jeans e movimenti sensuali: Belen Rodriguez è stata immortalata mentre si divertiva al concerto di Marracash. I video del suo show hanno fatto immediatamente il giro del web, ma per tanti la showgirl è apparsa eccessiva.