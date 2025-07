Sciame di zanzare aggressive a Ravenna via a interventi straordinari

Ravenna si prepara ad affrontare una vera invasione di zanzare aggressive, con interventi straordinari che includono trattamenti notturni e intensificati. La città si mobilita per proteggere i cittadini da un fenomeno che sta creando disagio e allarme. Giancarlo Schiano, assessore al Verde pubblico, assicura che la lotta proseguirà fino a giovedì prossimo, per garantire un ritorno alla tranquillità e al benessere di tutti. Perché, in momenti come questi, il vero successo è la sicurezza collettiva.

Ravenna, 1 luglio 2025 ‚Äst¬†Forse¬†Alfred Hitchcock avrebbe pensato di farci un ‚Äėcorto‚Äô: a Ravenna aleggia uno sciame di zanzare ‚Äúparticolarmente aggressivo ‚ÄĚ. Lo certifica il Comune assicurando che sono stati intensificati i¬† trattamenti adulticidi extra: vengono effettuati¬†anche nelle ore notturne, cos√¨ come autorizzati dalla Regione. Si concluderanno gioved√¨ prossimo. E¬†Giancarlo Schiano, assessore comunale al Verde pubblico,¬†assicura: ‚ÄúPerder√† forza al termine di questa settimana‚ÄĚ.¬†Insomma, cos√¨ come il caldo record di questi giorni, bisogna attendere ancora per avere temporali e un po‚Äô di sollievo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Sciame di zanzare aggressive a Ravenna, via a interventi straordinari

