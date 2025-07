Roberto Vannacci lancia una campagna in memoria di Sergio Ramelli | Quando le chiavi inglesi diventano violenza

Roberto Vannacci lancia una campagna in memoria di Sergio Ramelli, evidenziando come le chiavi inglesi si trasformino in simboli di violenza politica. L’europarlamentare denuncia una radicata tradizione di aggressività da parte della sinistra italiana, ricordando il sacrificio di Ramelli nel 1975. Con un messaggio forte sui social, Vannacci invita a riflettere su come la violenza venga spesso giustificata e alimentata. Quando le chiavi inglesi diventano strumenti di oppressione, la memoria diventa un atto di resistenza.

L’europarlamentare Roberto Vannacci ha rilanciato una dura critica contro la violenza politica di matrice sinistra, definendola “una tradizione” radicata nella sinistra italiana. Con un messaggio pubblicato sui social, Vannacci ha annunciato l’avvio di una campagna nazionale per ricordare Sergio Ramelli, giovane militante di destra ucciso nel 1975, in occasione del suo compleanno. “La violenza di chi vuole ‘spaccare la testa’ a chi non la pensa come loro affonda le radici nelle tradizioni della sinistra nazionale”, ha scritto l’europarlamentare. La campagna invita a commemorare Ramelli in tutte le città , soprattutto in quelle che gli hanno dedicato luoghi o vie pubbliche. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Roberto Vannacci lancia una campagna in memoria di Sergio Ramelli: “Quando le chiavi inglesi diventano violenza”

