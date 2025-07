A Villa Marigola il primo Convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili | sono un' opportunità

Nella splendida cornice di Villa Marigola, si è svolto il primo Convegno Nazionale dedicato alla cessione dei crediti inesigibili, un tema di crescente importanza per la finanza pubblica italiana. Promosso da Spezia Risorse S.p.A. con il patrocinio di Comuni e associazioni di rilievo, l’evento ha aperto nuove prospettive per i comuni italiani, trasformando una sfida in un’opportunità concreta e strategica. È solo l'inizio di un percorso promettente verso soluzioni innovative.

Nella suggestiva cornice di Villa Marigola si è svolto questa mattina il primo Convegno Nazionale dedicato a un tema sempre più centrale per la finanza pubblica: “La cessione dei crediti inesigibili: una nuova opportunità per i comuni italiani”. L'iniziativa è stata promossa da Spezia Risorse S.p.A., con il patrocinio dei Comuni di La Spezia e Massa, dell'ANCI e con il contributo organizzativo di Casartigiani Liguria, Istituto Milton Friedman e Wizard Capital Group. L'evento ha riunito amministratori locali, tecnici, accademici e parlamentari con l'obiettivo di offrire strumenti concreti per affrontare il nodo strutturale dei crediti deteriorati nei bilanci degli enti locali. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Villa Marigola il primo Convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili: sono un'opportunità

In questa notizia si parla di: villa - marigola - primo - convegno

A Villa Marigola il primo convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili; Primo convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili: “Un’opportunità concreta per la finanza locale”; Primo convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili con il patrocinio di Spezia e Massa.

Crediti inesigibili, a Villa Marigola il primo convegno nazionale su un tema cruciale per i bilanci dei Comuni - Venerdì 27 giugno, Villa Marigola a Lerici ospiterà il primo convegno nazionale dedicato alla cessione dei crediti inesigibili: un tema cruciale per l’equilibrio dei bilanci comunali e l’efficienza de ... Si legge su msn.com

Primo convegno nazionale sulla cessione dei crediti inesigibili: “Un’opportunità concreta per la finanza locale” - Si è tenuto questa mattina, nella suggestiva cornice di Villa Marigola a Lerici, il primo Convegno Nazionale dedicato a un tema di crescente rilievo per ... msn.com scrive