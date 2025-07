Filorosso rissa Cacciari-Pascale | Stia attenta Si vergogni

Durante la vivace puntata di Filorosso su Rai 3, si è acceso un dibattito tra Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, nipote del noto filosofo. Tra accuse e confronti serrati, l'attenzione si concentra sul controverso matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. Ma qual è il vero piano dietro questa discussione pubblica? Scopriamolo insieme, perché in queste vicende nulla è mai come sembra.

Volano stracci durante Filorosso, programma in onda su Rai 3. Protagonisti dell'acceso botta e risposta Francesca Pascale e Tommaso Cacciari, nipote di Massimo Cacciari. Lui, attivista No Space for Bezos (movimento a capo delle proteste contro Jeff Bezos nella città veneta), lei ex compagna di Silvio Berlusconi ed ex consigliere provinciale di Napoli. Al centro proprio il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia. "Qual è il suo piano economico? Dare la caccia ai ricchi che creano indotto e hanno dipendenti? Se Bezos licenzia 1 milione e mezzo di dipendenti chi li assume, Landini?", incalza Pascale in riferimento a Cacciari. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it