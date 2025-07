Ma insomma è viva o no? Gli scienziati hanno scoperto una creatura a metà tra la vita e la non-vita

Gli scienziati si trovano di fronte a un enigma affascinante: Sukunaarchaeum mirabile, una creatura che sfida le tradizionali categorie di vita e non-vita. Questa scoperta rivoluzionaria apre nuove prospettive sulla nostra comprensione dell'esistenza, costringendo i biologi a riconsiderare le definizioni stesse di ciò che è vivo. Ma cosa significa davvero questa scoperta per il nostro mondo? Gli interrogativi sono ancora tanti, ma una cosa è certa: la scienza si trova di fronte a un nuovo mistero da svelare.

Esiste qualcosa che sia viva e non-viva allo stesso tempo? Secondo alcuni scienziati, Sukunaarchaeum mirabile potrebbe essere proprio questo. È una creatura microscopica appena scoperta che vive come un parassita all’interno di un piccolo plancton marino. Sembra viva, ma non lo è del tutto. E non è nemmeno del tutto “morta”. La scoperta sta facendo discutere i biologi di tutto il mondo, perché mette in crisi la definizione stessa di vita. Gli scienziati del team guidato da Ryo Harada, dell’Università di Dalhousie in Canada, hanno scoperto Sukunaarchaeum mentre analizzavano il DNA del plancton Citharistes regius e dei suoi batteri. 🔗 Leggi su Cultweb.it