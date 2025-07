Supercoppa italiana ufficiali le date | si gioca in Arabia dal 18 al 22

La Supercoppa Italiana torna a entusiasmare i tifosi, con le date ufficiali confermate: dal 18 al 22 dicembre in Arabia Saudita. Semifinali il 18 e 19, finale il 22, ma resta ancora da definire la città ospitante tra Riyadh e Jeddah. La decisione spetta ai sauditi, lasciando spazio all’incertezza. I dettagli sono attesi con trepidazione da appassionati e addetti ai lavori, perché questa edizione promette grandi emozioni e sorprese.

« Supercoppa? Le date sono quelle comunicate, quindi 18-19 dicembre le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Jeddah. Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Jeddah, ma non è nelle nostre possibilità scegliere il luogo». Lo ha dichiarato il presidente della Lega Serie. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Supercoppa italiana, ufficiali le date: si gioca in Arabia dal 18 al 22

“Beh, è arrivata una brutta sconfitta ma almeno è finita ‘sta stagione logorante e infinita, finalmente stacco un po’ dal cal…” ECCO LE DATE DELLA SUPERCOPPA ITALIANA IN ARABIA SAUDITA Semi 17/18, finale 22 dicembre 2025: Napoli-Milan Bologna-Int Vai su X

Inter-Bologna a rischio rinvio per la Supercoppa Italiana Vai su Facebook

