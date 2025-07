Processo Grillo | chiesti 9 anni per stupro di gruppo legale vittima | ‘1675 domande alla mia assistita’

Il processo che vede coinvolti Ciro Grillo e amici per presunti stupro di gruppo si avvia verso il verdetto. Con una richiesta di 9 anni di carcere, il pubblico ministero ha acceso il dibattito pubblico sulle responsabilità e sui diritti delle vittime. La vicenda, risalente al 2019 a Porto Cervo, continua a far discutere, sollevando interrogativi sulla giustizia e sulla tutela delle vittime. Ma cosa succederà ora?

Ciro Grillo e amici: chiesti 9 anni per stupro di gruppo. Le arringhe accendono il dibattito. Si è conclusa con una richiesta di condanna a 9 anni di carcere la lunga requisitoria del pm Gregorio Capasso nel processo per violenza sessuale di gruppo che vede imputati Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. La presunta vittima è una studentessa italo-norvegese. I fatti risalgono all’estate del 2019 a Porto Cervo. Due capi di imputazione: dai video alle foto con l’amica dormiente. Il capo A dell’imputazione comprende tre episodi: un primo approccio respinto, un secondo rapporto sessuale con Corsiglia alla presenza degli altri, e un presunto rapporto di gruppo filmato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Processo Grillo: chiesti 9 anni per stupro di gruppo, legale vittima: ‘1675 domande alla mia assistita’

Stupro di gruppo a Palermo, nuova condanna 4 anni e 2 mesi per revenge porn - A Palermo, la giustizia torna a farsi sentire con una nuova condanna per lo stupro di gruppo. Angelo Flores è stato condannato a 4 anni e 2 mesi per revenge porn, avendo girato e diffuso le immagini della violenza subita dalla vittima.

