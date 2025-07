Campi Flegrei il sindaco di Bacoli a Musumeci | Punta Pennata mai censita perché privata

Il dibattito tra il sindaco di Bacoli e il ministro Musumeci accende i riflettori su un’area, i Campi Flegrei, che nasconde segreti e criticità mai svelate. La questione della punta Pennata, privata e non censita, solleva interrogativi sulla gestione del territorio e sulla sicurezza dei cittadini. In un contesto già complesso, la polemica si infittisce: cosa si cela dietro questa lacuna? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

Il primo cittadino bacolese replica al ministro Musumeci, che ieri aveva spiegato come il costone crollato durante il terremoto non fosse stato censito. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: musumeci - campiflegrei - sindaco - bacoli

L'intervento del Ministro dopo le sollecitazione del Sindaco di Bacoli Vai su Facebook

Campi Flegrei, il sindaco di Bacoli a Musumeci: Punta Pennata mai censita perché privata; Il sindaco di Bacoli al ministro Musumeci: Punta Pennata è privata. Non potevamo (e volevamo) chiedere soldi; Terremoto Campi Flegrei, Musumeci: «Stanziati 10 milioni per il crollo del costone. Non vogliamo spostare le p.