Carolina Benvenga da Rai Yoyo al BCT Festival | Palinsesti Rai? Ci saranno tanti progetti Il mio desiderio è di riuscire a fare dei programmi per tutta la famiglia – Intervista Video

Carolina Benvenga, volto amatissimo di Rai YoYo e simbolo di trasmissioni dedicate alle famiglie, ha conquistato il cuore dei presenti al BCT Festival di Benevento. Durante l’evento, tra sorrisi, selfie e entusiasmo, ha condiviso i suoi progetti futuri, tra cui programmi pensati per tutta la famiglia. La sua missione è portare gioia e valori alla televisione per bambini, continuando a essere un punto di riferimento per grandi e piccini. Un impegno che promette di regalarci ancora molte emozioni.

Carolina Benvenga, amatissima autrice e conduttrice televisiva, diventata negli anni una vera e propria beniamina dei bambini, protagonista del secondo giorno del BCT – Festival del Cinema e della Televisione di Benevento. Accolta da una folla di bambini accompagnati dalle loro famiglie, l’artista volto  di “La posta di YoYo”, programma cult per l’infanzia in onda su Rai YoYo, non si è sottratta a selfie proprio con il suo amatissimo pubblico. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Carolina, ecco cosa ci ha raccontato. Carolina Benvenga al BCT Festival, intervista. Carolina è la prima volta che vediamo così tanti bambini al festival: che effetto ti fa? Beh, in realtĂ oramai sono abbastanza abituata. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Carolina Benvenga da Rai Yoyo al BCT Festival: “Palinsesti Rai? Ci saranno tanti progetti. Il mio desiderio è di riuscire a fare dei programmi per tutta la famiglia” – Intervista Video

In questa notizia si parla di: carolina - benvenga - festival - yoyo

Carolina Benvenga pubblica il singolo estivo Lo squalo - "Lo Squalo" è il nuovo singolo estivo di Carolina Benvenga, perfetto per bambini e famiglie. Un brano energico e allegro, che diventa la colonna sonora ideale per un'estate all'insegna di musica e divertimento.

CAROLINA BENVENGA: da oggi è online il nuovo video “SUPERPAPI”, la colonna sonora perfetta per la Festa del Papà !; Carolina Benvenga, Color Summer e Festival del Fumetto a Musa 2022; Terni, arrivano gli Influencer. C’è anche Carolina Benvenga.