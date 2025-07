Airola il garante Ciambriello in visita al carcere minorile

Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive, Samuele Ciambriello, ha recentemente visitato il carcere minorile di Airola, un momento di grande importanza per sottolineare l’impegno nella tutela dei diritti dei più giovani. Accompagnato dal suo staff, ha incontrato i responsabili della struttura, dimostrando attenzione e sensibilità verso le condizioni di chi vive questa realtà complessa. La visita si inserisce in un percorso di dialogo e miglioramento che prosegue con determinazione.

Il Garante campano dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, Samuele Ciambriello, insieme al suo staff in mattinata è stato in Valle Caudina per visitare alcune strutture dove ci sono persone private della libertà personale. Prima ha fatto visita all'Istituto Penale per Minorenni di Airola, dove è stato accolto Direttrice, dott.ssa Eleonora Cinque, e dal Comandante, Antonio Sgambati. Oggi nel carcere erano presenti 26 ragazzi di cui 2 in regime di art. 21 O.P. ovvero lavoro all'esterno. Il Garante grazie ad una benefattrice ha consegnato un biliardino utile ai ragazzi per rafforzare la socialità e contribuire a creare momenti di svago.

