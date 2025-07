L’accordo Usa-Ue sui dazi serve anche per contenere i Brics Big Tech? Ora un compromesso Parla Tosi

L’accordo tra USA e UE sui dazi si presenta come un passo fondamentale per contenere le mosse dei BRICS e delle big tech. Mentre Šef?ovi? lavora a Washington per evitare tensioni commerciali, l’Europa si sta muovendo verso una maggiore autonomia strategica e industriale. Tuttavia, il rischio di spaccare l’alleanza transatlantica rimane elevato, e il futuro di questa alleanza potrebbe dipendere da come si gestirà questo delicato equilibrio.

L’accordo sembra vicino. Mentre Maroš Šef?ovi?, commissario europeo incaricato delle relazioni interistituzionali e ora anche responsabile per le politiche industriali, è a Washington per disinnescare il rischio di una nuova guerra commerciale tra le due sponde dell’Atlantico, il confronto si fa politico prima ancora che tecnico. L’Europa cerca spazi di autonomia industriale e strategica, ma non può permettersi di spezzare l’asse con gli Stati Uniti. Sul tavolo: dazi, transizione green, industria della Difesa, ruolo delle Big Tech. Un equilibrio fragile da costruire in un contesto geopolitico complesso. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’accordo Usa-Ue sui dazi serve (anche) per contenere i Brics. Big Tech? Ora un compromesso. Parla Tosi

