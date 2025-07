Caldo Africano e temporali estivi | L’Italia sotto scacco del meteo estremo

L’ondata di calore africano e i temporali estivi stanno mettendo l’Italia sotto scacco, con temperature record e fenomeni atmosferici sempre più intensi. La penisola si prepara a vivere una settimana di estremi climatici, tra ondate di calore insostenibili e improvvisi rovesci. Resta aggiornato per affrontare con consapevolezza questa sfida meteorologica senza precedenti.

L'Italia si prepara a vivere una settimana all'insegna degli estremi meteorologici. Dopo un giugno già rovente, i primi giorni di luglio confermano un trend che non dà tregua: temperature bollenti su gran parte della Penisola, in particolare al Centro-Nord, con punte oltre i 37-38°C, e una crescente instabilità che porterà rovesci e temporali a partire da metà settimana. Il caldo non molla la presa L'ondata di calore di origine nordafricana sta investendo soprattutto la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Lazio e parte della Lombardia. In molte città le temperature percepite superano i 40 gradi.