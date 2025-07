Wimbledon | Sinner esordisce vincendo il derby con Nardi Musetti esce subito di scena

Wimbledon accende i riflettori su un esordio da applausi per Jannik Sinner, che conquista il suo primo successo nel torneo con una prestazione convincente contro Luca Nardi. Mentre Musetti lascia subito il campo, Sinner si prepara ad affrontare l’australiano Vukic in un incontro che promette scintille e nuovo fascino al torneo più prestigioso del tennis mondiale. Riuscirà l’azzurro a continuare questa striscia vincente? Rimanete sintonizzati per scoprire il prossimo capitolo di questa avvincente sfida.

Vittoria all’esordio per Jannik Sinner a Wimbledon. Il numero 1 del mondo ha battuto Luca Nardi in un derby italiano che si è concluso sul punteggio di 6-4 6-3 6-0. Al prossimo turno Sinner dovrà vedersela contro l’australiano Aleksandar Vukic, reduce dalla vittoria su Chun-Hsin Tseng. Sarà il terzo precedente tra Sinner e Vukic, il primo in uno Slam: l'altoatesino si è aggiudicato i primi. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon: Sinner esordisce vincendo il derby con Nardi, Musetti esce subito di scena

