Roma autobus in fiamme sulla Prenestina coinvolto anche balcone di un palazzo mezzo ATAC di 18 metri nuovo e ancora in garanzia – VIDEO

Un episodio incredibile scuote Roma: un autobus ATAC in fiamme sulla Prenestina, coinvolgendo anche il balcone di un palazzo. Fortunatamente, nessuno si è fatto male, poiché il mezzo era fuori servizio e il conducente è riuscito a mettersi in salvo. La scena, catturata in un video shock, solleva preoccupazioni sulla sicurezza dei mezzi pubblici. Un incidente che ricorda quanto sia importante vigilare e garantire standard elevati di sicurezza nel trasporto urbano.

Fortunatamente non si registrano feriti: l'autobus era fuori servizio e a bordo si trovava soltanto il conducente, che è riuscito a mettersi in salvo Nella periferia est di Roma un autobus ATAC è andato completamente in fiamme in via Prenestina, all’altezza del civico 276. Le fiamme, improvvi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, autobus in fiamme sulla Prenestina, coinvolto anche balcone di un palazzo, mezzo ATAC di 18 metri nuovo e ancora in garanzia – VIDEO

In questa notizia si parla di: autobus - fiamme - roma - prenestina

