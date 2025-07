Achillea Polo Gusto cresce del 25% atturato 2024 a 3,8 milioni

Achillea Polo Gusto si prepara a un 2024 da record, con una crescita del 25% che porta il fatturato a 3,8 milioni di euro. Società benefit specializzata in succhi, confetture e creme spalmabili, dal 2022 fa parte del Polo del Gusto di Riccardo Illy. Dall'azienda arrivano segnali molto positivi anche per il primo semestre, con previsioni di un ulteriore progresso che ci porterà a superare nuovi traguardi.

Una crescita del 25 per cento registrata nel 2024 che ha portato a un fatturato di 3,8 milioni di euro. E' il bilancio di Achillea, società benefit che produce succhi di frutta, confetture, creme spalmabili e che dal 2022 fa parte del Polo del Gusto di Riccardo Illy. Dall'azienda fanno sapere che anche il primo semestre dell'anno in corso si sta rivelando "molto positivo" e "le previsioni indicano un'ulteriore crescita che ci porterà a superare i 4 milioni di euro", come anticipa l.a.d. di Achillea, Fabrizio Molinari. Intanto, l'azienda rinnova la propria offerta con una nuova linea, FRUTTASì, che raccoglierà quattro linee preesistenti e che comprendono succhi e composte di frutta, Smoothies, mini confetture. 🔗 Leggi su Quotidiano.net