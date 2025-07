Sicurezza | Tiani Siap sull’omicidio Brigadiere Legrottaglie | Tutela legale ai poliziotti segnale importante

La recente dichiarazione di Tiani, rappresentante del Siap, sulla tutela legale dei poliziotti coinvolti nell’omicidio del brigadiere Legrottaglie, rappresenta un segnale forte e rassicurante. La notizia dell’anticipo delle spese legali da parte dell’Avv. La Scala rafforza il nostro impegno a garantire la sicurezza e la difesa di chi ogni giorno tutela la nostra comunità. Un passo importante per rafforzare la fiducia nelle forze dell’ordine e nel sistema di tutela legale.

La notizia diffusa dall’Avv.to La Scala, che ha ricevuto l’accredito relativo all’anticipazione delle spese legali sostenute dai due colleghi, indagati per la morte a seguito di conflitto a fuoco di Michele Matropietro, presunto responsabile dell’omicidio del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie compiuto il 12 giugno scorso nel Brindisino, rincuora il Siap e tutti i poliziotti. . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Sicurezza: Tiani (Siap) sull’omicidio Brigadiere Legrottaglie: “Tutela legale ai poliziotti segnale importante”

