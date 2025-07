Kyrgios tira in mezzo Draper | Credo sia un triangolo amoroso con Alcaraz e Raducanu litigano per lei

Il mondo del tennis si infiamma di gossip e intrighi amorosi, e questa volta Nick Kyrgios non si tira indietro: tra Emma Raducanu, Carlos Alcaraz e Jack Draper si apre un vero e proprio triangolo. Tra sussurri e supposizioni, il commento del tennista australiana aggiunge pepe alla già bollente vicenda, lasciando tutti con il fiato sospeso. Ma cosa c’è di vero dietro queste voci? Continuiamo a seguire gli sviluppi di questa intrigante soap tennisistica.

Mentre a Wimbledon impazza il gossip tra Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, ci pensa Nick Kyrgios a mettere il carico alla vicenda: "Credo sia un triangolo amoroso con Jack Draper",. 🔗 Leggi su Fanpage.it

