L’analisi dell’esordio di Sinner a Wimbledon | il totale controllo dell’erba gli scambi con Nardi e quel dettaglio sulle palle break

L’esordio di Jannik Sinner a Wimbledon è stato un vero spettacolo di dominio e precisione. Con un controllo totale sull’erba, l’azzurro ha dimostrato una volta di più la sua superiorità sui derby italiani, superando Luca Nardi con facilità e lasciando pochi dubbi sulle sue ambizioni nel torneo. La partita ha evidenziato anche il suo spietato attacco alle palle break e la gestione degli scambi con Nardi. Questa vittoria segna un ulteriore passo avanti nella sua corsa verso il trono di Wimbledon.

L’attacco al trono di Wimbledon comincia come meglio non potrebbe. Jannik Sinner esordisce nello Slam londinese senza faticare, superando in tre set netti l’azzurro Luca Nardi con il punteggio di 6-4 6-3 6-0. Un successo che sottolinea una volta di più la totale supremazia del numero 1 del mondo nei derby. Questa è la sua quindicesima vittoria consecutiva contro un italiano. Un trionfo che riporta tutte le discussioni sul campo, dopo due settimane caratterizzate dai timori per la sconfitta di Halle contro Alexander Bublik e dai dibattiti per l’improvvisa separazione da Marco Panichi e Ulises Badio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it