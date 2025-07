Wimbledon Musetti subito eliminato | Basilashvili si aggiudica il primo turno contro il semifinalista dello scorso anno

L'esordio di Lorenzo Musetti a Wimbledon si conclude prematuramente, con il giovane tennista italiano subito eliminato dal georgiano Basilashvili nel primo turno. Dopo un match combattuto, Basilashvili ha prevalso in quattro set, lasciando poche speranze all'azzurro di mostrare il suo vero potenziale, complice forse una condizione fisica ancora fragile. La sconfitta apre nuove riflessioni sul percorso e le sfide di Musetti sui campi londinesi.

Nikoloz Basilashvili elimina Lorenzo Musetti al primo turno di Wimbledon. Finisce 6-2, 4-6, 7-5, 6-1 per il georgiano numero 126 del mondo. L'azzurro non riesce a trovare la condizione fisica con pochi giorni di allenamento e non riesce a mettere in campo il proprio tennis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Wimbledon, Musetti subito eliminato: Basilashvili si aggiudica il primo turno contro il semifinalista dello scorso anno

Musetti a Wimbledon con la famiglia. La fidanzata: “Arriviamo papà” - Lorenzo Musetti si prepara a tornare in campo, questa volta a Wimbledon 2025, con il sostegno incondizionato della sua famiglia e della fidanzata Veronica Confalonieri.

