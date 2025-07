Fed Powell | Senza i dazi avremmo già tagliato i tassi

Il dibattito sulla politica monetaria statunitense si infiamma, con Powell che risponde alle accuse di Trump. Senza i dazi, afferma il numero uno della Fed, probabilmente avremmo già tagliato i tassi. La sua analisi sottolinea come l’economia americana si trovi in buona salute, con un'inflazione vicina all’obiettivo. Ma cosa succederà ora? Restate con noi per scoprire gli sviluppi di questa intricata crisi economica.

Il numero uno della Federal Reserve, Jerome Powell, risponde a Donald Trump e ai suoi continui attacchi sulla cautela della banca centrale americana nel tagliare i tassi d’interesse. Intervenendo alla tavola rotonda sulla politica monetaria al Forum delle banche centrali della Bce a Sintra, in Portogallo, Powell assicura che “l’economia statunitense è in una posizione piuttosto buona. L’inflazione è scesa quasi al 2%. Siamo al 2,3% complessivo e al 2,7% di fondo. Il tasso di disoccupazione è al 4,2%. Quindi, nel complesso, siamo in buona salute. Se si ignorano per un attimo i dazi, l’inflazione si sta comportando esattamente come ci aspettavamo e speravamo”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Fed, Powell: “Senza i dazi avremmo già tagliato i tassi”

