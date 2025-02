Sport.quotidiano.net - Barcellona, è un 2025 perfetto: 10 vittorie e 2 pareggi dall'inizio dell'anno

, 18 febbraio– Missione compiuta: ilha raggiunto il Real Madrid in cima alla classificaa Liga. È bastato il rigore di Lewandowski al 28' per consentire a Flick e i suoi di sconfiggere il Rayo Vallecano e agganciare i blancos in vetta e superare l'Atletico Madrid. In questo momento, la classificaa Liga recita:51, Real Madrid 51, Atletico Madrid 50. Si tratta di un campionato apertissimo, che ha ancora tantissimo da dire da qui fino al terminea stagione. Ilha rivisto il ritorno prepotente del, che si è ripreso dal momento negativo di novembre/dicembre e ha rimediato quattronelle ultime quattro gare. Se l'di stagione è stato decisamente positivo, con settenelle prime sette gare che hpermesso a Lewandowski e compagni di prendersi la vettaa classifica, novembre e dicembre sono stati terribili.