Israele si ritira dal sud del Libano

3.28 Le forze israeliane hanno iniziato lata dalmeridionale ma manterranno circa tre volte più truppe sulla linea di difesa del confine rispetto a prima della guerra. Lo scrive il Jerusalem Post spiegando che l'esercito manterrà 5 avamposti nelmeridionale vicino al confine, ognuno presidiato da una compagnia di soldati per un periodo di tempo indefinito.Gli avamposti non fanno parte dell'accordo del 27 novembre,maha convinto gli Usa che l'esercito libanese non è abbastanza efficiente.