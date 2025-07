Sergio Mattarella torna in Trentino

Sergio Mattarella torna in Trentino per commemorare un momento cruciale della nostra storia: il 40° anniversario della tragica strage di Stava. A Tesero, il presidente della Repubblica si unirà al ricordo delle vittime, testimonianza di memoria e solidarietà. Organizzato dalla Fondazione Stava 1985, l’evento si prospetta come un’occasione unica di riflessione e unità, rafforzando il legame tra passato e futuro.

In occasione del 40° anniversario della strage di Stava, avvenuta il 19 luglio 1985, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Tesero per ricordare le vittime dell’inondazione. Ad organizzare l’incontro è stata la Fondazione Stava 1985 che ha organizzato diversi eventi nei giorni. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: sergio - mattarella - torna - trentino

Sergio Mattarella: Università motore di crescita economica e dialogo costruttivo - Sergio Mattarella sottolinea l’importanza delle università come motore di crescita economica e di dialogo costruttivo.

È stata vistata dal Capo dello Stato Sergio Mattarella e pubblicata in Gazzetta ufficiale (quindi acquista valore) la norma di attuazione varata dalla commissione dei sei di deroga a proporzionale e bilinguismo in caso di particolari emergenze, ossia assenze di Vai su Facebook

Sergio Mattarella torna in Trentino; Mattarella riceve delegazione del Festival dell’Economia di Trento; Il presidente della Repubblica rende omaggio al Festival dell’Economia di Trento.

Sergio Mattarella torna in Trentino - In occasione del 40° anniversario della strage di Stava, avvenuta il 19 luglio 1985, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Tesero per ricordare le vittime dell’inondazione. Come scrive trentotoday.it

Mattarella difende i commerci aperti - Il presidente ricevuto a Zagabria dall’omologo croato Milanovic: “La rete europea con tante parti del mondo è garanzia di pace” ... Segnala repubblica.it