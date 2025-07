Parigi esce sul cornicione e salva un’intera famiglia da un incendio | premiato dalla polizia Il video

In un gesto di incredibile coraggio, Fousseynou Cissé ha sfidato il pericolo e si è arrampicato sul cornicione al sesto piano di un edificio parigino, salvando cinque vite da un incendio imminente. Questa azione eroica, premiata dalla polizia con una medaglia d’onore, testimonia come il vero valore si dimostri nel momento più difficile. Il suo esempio ci ricorda che il coraggio può fare la differenza, anche nelle situazioni più estreme.

Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha annunciato che sarà consegnata una medaglia d’onore a Fousseynou Cissé, un uomo di 39 anni in attesa di cittadinanza francese che alcuni giorni fa ha salvato cinque persone da un incendio scoppiato in un appartamento a Parigi. “Un riconoscimento del suo coraggio e della sua dedizione” ha detto Nunez. In bilico sul cornicione al sesto piano di un palazzo, a 20 metri di altezza, Cissé ha soccorso un’intera famiglia, tra cui un bambino e un neonato, e l’ha aiutata a mettersi in salvo. Il suo gesto è stato filmato dai residenti che si trovavano nel palazzo di fronte e pubblicato sui social dove ha ricevuto migliaia di condivisioni e visualizzazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Parigi, esce sul cornicione e salva un’intera famiglia da un incendio: premiato dalla polizia. Il video

