Salvini ius scholae caso chiusoci penserà sinistra tra 30 anni

Nel vivace dibattito politico italiano, le parole di Salvini si fanno eco alle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, evidenziando una posizione ferma sulla questione della cittadinanza e dei tempi di concessione. Mentre la sinistra guarda avanti di decenni, i leader di destra ribadiscono che il tema è chiuso e non rappresenta una priorità immediata per gli italiani. Quale sarà il futuro di questa disputa? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

"Noi non condividiamo il principio di accorciare i tempi per concedere le cittadinanze, e sicuramente non è una priorità per gli italiani. Partita chiusa, tema archiviato, se ne occuperà semmai la sinistra fra trent'anni se vincerà ". Così Matteo Salvini dopo le parole di Pier Silvio Berlusconi secondo il quale la riforma della cittadinanza "non è una priorità ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Salvini, ius scholae caso chiuso,ci penserà sinistra tra 30 anni

In questa notizia si parla di: salvini - sinistra - anni - scholae

La sinistra dice no al Remigration summit. Salvini: "Vietarlo?. Mica siamo in Urss..." - La sinistra si oppone fermamente al Remigration Summit di Salvini, denunciando il tentativo di vietare un incontro che ricorda pratiche antidemocratiche.

Dopo il fallimento del referendum dell’8 e 9 giugno per il mancato raggiungimento del quorum, si riaccende lo scontro nel centrodestra sulla riforma della cittadinanza. Tajani rilancia la sua proposta sullo ius scholae, Salvini frena: “Mi pare che i referendum ab Vai su Facebook

