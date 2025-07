E se la Terra fosse intrappolata in un gigantesco vuoto cosmico? Un'ipotesi affascinante e provocatoria proposta da astronomi suggerisce che potremmo trovarci in una vasta regione di spazio con molte meno galassie, un "vuoto cosmico" di un miliardo di anni luce. Questa scoperta potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell'universo e aiutare a risolvere il misterioso problema dell'Hubble Tension. Cosa sappiamo? La teoria della...

E se la Terra e la nostra galassia fossero sospese in una gigantesca zona vuota dello spazio? È l’affascinante e provocatoria ipotesi proposta da un gruppo di astronomi: potremmo trovarci all’interno di un "vuoto cosmico" grande un miliardo di anni luce, una zona con molte meno galassie del normale. Questa scoperta potrebbe aiutare a risolvere un importante problema della scienza moderna, chiamato Hubble Tension. Cosa sappiamo? La teoria della Terra sospesa in un vuoto dello spazio. Gli scienziati hanno scoperto che la velocità con cui l’Universo si espande sembra cambiare a seconda di dove e come la si misura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net