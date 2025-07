Under a Dark Sun è su Netflix la nuova serie thriller soap con Isabelle Adjani

Se siete appassionati di suspense e intrighi, preparatevi a immergervi in un universo avvolto da oscurità e segreti con "Under a Dark Sun" su Netflix. La serie, che vede Isabelle Adjani nel ruolo di protagonista, promette di catturare l’attenzione con la sua narrazione avvincente e atmosfere avvolgenti. Diretta da Marie Jardillier ed Edouard Salier, questa nuova produzione saprà tenervi col fiato sospeso fino all’ultima scena. Pronti a scoprire cosa si cela sotto il sole oscuro?

Pronti per una nuova serie thriller con protagonista la diva del cinema francese Isabelle Adjani? È diretta da Marie Jardillier e Edouard Salier, ha una sceneggiatura a cura di Nils-Antoine Sambuc e si intitola Under a Dark Sun (in francese Soleil Noir). Eacconta una storia fatta di misteri e. 🔗 Leggi su Today.it