Operazione della GdF in provincia di Latina | individuati sei lavoratori in nero nel settore ortofrutticolo

La Guardia di Finanza di Latina intensifica la lotta al lavoro irregolare nel settore ortofrutticolo, scopriendo sei lavoratori in nero tra Terracina e Sabaudia. Un’azione decisa per tutelare legalità e diritti, dimostrando ancora una volta l’impegno delle Fiamme Gialle nel contrasto all’economia sommersa. Restate aggiornati sui nostri approfondimenti, perché la legalità non è mai un optional: prosegui a leggere e scopri come si tutela il nostro territorio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Prosegue l’impegno delle Fiamme Gialle nella lotta al lavoro irregolare nel settore agricolo della provincia di Latina. In un’operazione recentemente condotta, sono stati scoperti sei lavoratori in nero in due aziende agricole situate tra Terracina e Sabaudia. Gli interventi della Guardia di Finanza. Gli agenti della Tenenza di Sabaudia hanno eseguito un’operazione mirata, dopo aver selezionato le aziende da controllare in base a un’analisi di rischio e informazioni specifiche. Durante l’accesso, sono stati acquisiti documenti contabili e extracontabili relativi alla gestione aziendale e ai rapporti lavorativi in essere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Operazione della GdF in provincia di Latina: individuati sei lavoratori in nero nel settore ortofrutticolo

In questa notizia si parla di: operazione - provincia - latina - settore

Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza, 17 arresti - Maxi operazione antidroga in provincia di Potenza: i Carabinieri del Comando Provinciale hanno arrestato 17 persone su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia.

SAFETY &QUALITY DAY: Lo stabilimento #FINDUS di Cisterna di Latina promuove la SICUREZZA ALIMENTARE SUL LAVORO Il 16 giugno 2025 la Findus, azienda leader nel settore surgelati, ha sospeso in via eccezionale per l’intera giornata la quasi totalit Vai su Facebook

Mafia ad Aprilia, nuove accuse per il clan: otto arresti; VIDEO – Operazione antimafia tra Latina e Aprilia: 8 arresti e due società sequestrate; Operazione anti-mafia tra Latina e Aprilia, arrestate otto persone.

Operazioni bancarie sospette Latina “sorvegliata speciale” - Il Messaggero - Operazioni bancarie sospette Latina “sorvegliata speciale” La relazione semestrale dell’Antimafia aumentano in provincia i reati “spia” delle infiltrazioni ... Scrive ilmessaggero.it

Maxi operazione antidroga tra Latina, Roma e Viterbo - MSN - LATINA (ITALPRESS) – Maxi operazione antidroga di Carabinieri e Polizia di Stato. Segnala msn.com