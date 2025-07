Rocío Munoz chiede l’aiuto a Giulietta per salvare il matrimonio con Raoul Bova | l’attrice e modella avvistata a Verona

Rocío Munoz, recentemente avvistata a Verona, sta vivendo un momento di crisi con il marito Raoul Bova. La modella e attrice, solare e determinata, ha deciso di affrontare questa difficile fase con sincerità e coraggio, cercando di salvare il suo matrimonio. La sua presenza solitaria in Italia ha suscitato curiosità, ma anche una grande dose di rispetto. Scopriamo insieme come Rocío sta affrontando questa sfida, nel tentativo di ritrovare l’amore e l’armonia.

Sola in giro per l’Italia. Prima la Sardegna e poi Verona per Rocío Munoz, che sembrerebbe essere in crisi con il marito Raoul Bova. Nelle settimane passate, la modella e attrice è stata ospite dell’ evento inaugurale dell’Arena Opera Festival. La spagnola ha colto l’occasione per fare un giro nella città degli innamorati e di certo non è passata inosservata. Come il fatto che fosse sola. “Rocío ha atteso il suo turno, in fila assieme a decine di turisti, e ha voluto farsi fotografare mentre sfiorava il seno di Giulietta”, ha raccontato una turista che l’ha riconosciuta a DiPiùTv. Rocío Munoz, infatti, ha visitato la statua di Giulietta, come tra l’altro mostrato in un post pubblicato su Instagram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it