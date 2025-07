Pier Silvio parole durissime sui reality Mediaset | I più brutti che abbia mai visto

Pier Silvio Berlusconi non ha risparmiato parole dure durante la presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, definendo alcuni reality della rete come i più brutti mai visti. Un attacco deciso che segna un cambio di rotta importante per il Biscione, puntando su storie autentiche e narrazioni più umane. Ecco cosa ci attende nel futuro dei nostri programmi televisivi.

News Tv. Dichiarazioni nette, senza giri di parole. Durante la serata stampa dedicata alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2025-2026, Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un attacco frontale contro alcuni reality della rete, definendoli come i peggiori mai trasmessi. Parole che anticipano un cambio di rotta deciso nella linea editoriale dei reality del Biscione, dove saranno centrali storie autentiche e narrazioni più umane. Ecco cosa cambierà per questi format. Leggi anche: “C’erano tante incertezze”. Stefano De Martino, non si era mai saputo prima d’ora “The Couple e La Talpa? I peggiori mai visti”: la stroncatura di Pier Silvio. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Pier Silvio, parole durissime sui reality Mediaset: “I più brutti che abbia mai visto”

