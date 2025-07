Calciomercato Juventus nuova strategia per Kolo Muani | possibile risoluzione per Vlahovic

Seppur la Vecchia Signora stia lavorando un po’ per rinnovare il suo volto, il calciomercato della Juventus si concentra anche su strategie innovative per rinforzare il reparto offensivo. Tra i nomi in cima alla lista, spicca Kolo Muani, mentre si ipotizza una possibile risoluzione per Vlahovic. Con l’obiettivo di tornare grande, i campioni d’Italia non smettono di rinnovarsi e puntano a sorprendere già questa estate.

Il 24 luglio sarà la data in cui la Juventus tornerà alla Continassa per iniziare la preparazione estiva, con Tudor che avrà un mese di tempo per preparare l'esordio in campionato contro il Parma. Fino a quel giorno il focus dei bianconeri sarà ovviamente il calciomercato, che dovrà portare in dote alcuni rinforzi per rendere la rosa competitiva in modo da poter lottare anche per lo Scudetto. Seppur la Vecchia Signora stia lavorando un po' per tutti i reparti, il primo colpo è arrivato in attacco, con l'ufficialità dell'acquisto di Jonathan David, che non sarà però l'unica operazione a livello offensivo.

