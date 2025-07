Cina | Fujian studenti italiani di musica provano strumenti tradizionali

Un viaggio tra note e tradizioni lontane, dove studenti italiani di musica hanno l’opportunità unica di scoprire strumenti sconosciuti e affascinanti come la pipa e lo sheng. Più di 20 appassionati e insegnanti si sono immersi in un’esperienza culturale che unisce oriente e occidente, aprendo nuove strade di creatività e innovazione musicale. Per visualizzare il video, visita l’indirizzo: ...

Strumenti sconosciuti che provengono da lontano? Assolutamente si’! Piu’ di 20 studenti e insegnanti italiani hanno recentemente avuto la possibilita’ di immergersi nella musica tradizionale cinese, imparando a suonare la pipa e lo sheng in speciali corsi di accesso. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma634733463473342025-07-09cina-fujian-studenti-italiani-di-musica-provano-strumenti-tradizionali Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Fujian, studenti italiani di musica provano strumenti tradizionali

In questa notizia si parla di: studenti - italiani - musica - strumenti

Due studenti di Pordenone conquistano i campionati italiani di astronomia - Due studenti di Pordenone trionfano ai XXIII Campionati Italiani di Astronomia, portando a casa un prestigioso premio per la loro scuola.

Un altro palco, un’altra occasione per suonare dal vivo. Gli studenti Jam portano la musica fuori dall’aula, con esibizioni che fanno parte del loro percorso di crescita professionale. Esperienze concrete, pubblico reale, strumenti accesi. #jamacademy #livemusi Vai su Facebook

A che punto è l’intelligenza artificiale nelle scuole e tra gli studenti?; L’81% degli studenti usa l’IA (ma solo il 28% impara queste competenze in classe); Gli studenti italiani e l’IA: uno strumento sempre più presente a scuola.

Cina: Fujian, studenti italiani di musica provano strumenti tradizionali - Piu' di 20 studenti e insegnanti italiani hanno recentemente avuto la possibilita' di ... Segnala romadailynews.it

Dall'Italia strumenti musicali per gli studenti di Kharkiv - A Kiev, un carico di strumenti musicali è stato consegnato dall'ambasciata d'Italia alle autorità ucraine, alla presenza dell'ambasciatore Pier Francesco Zazo e del ministro ucraino della ... ansa.it scrive