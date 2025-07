Leone XIV | ‘chi non riconosce l’urgenza di curare la Terra si converta’

In un mondo sempre più segnato da calamità naturali, Leone XIV ci ricorda con saggezza: riconoscere l’urgenza di prendersi cura della Terra è il primo passo per cambiare rotta. Solo attraverso consapevolezza e azioni concrete possiamo sperare di preservare il nostro pianeta per le generazioni future. È il momento di ascoltare questa voce e agire con responsabilità, perché il futuro del nostro mondo dipende da noi.

''Tanti disastri naturali, in tanti Paesi, sono in parte causati anche dagli eccessi dell'essere umano, col suo stile di vita'', ha detto Leone XIV. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Leone XIV: ‘chi non riconosce l’urgenza di curare la Terra, si converta’

In questa notizia si parla di: leone - riconosce - urgenza - curare

Leone XIV: ‘chi non riconosce l’urgenza curare la Terra, si converta’ - In un mondo sempre più minacciato dai disastri naturali, le parole di Leone XIV risuonano come un appello urgente: riconoscere l'importanza di curare la terra e cambiare rotta prima che sia troppo tardi.

Papa,si converta chi non riconosce urgenza curare la Terra; Ultime notizie dall'Italia e dal mondo; Leone XIV | ‘chi non riconosce l’urgenza curare la Terra si converta’.

Papa Leone XIV: "Preghiamo per coloro che non riconoscono l’urgenza di curare la casa comune" - Papa Leone XIV, stamane nel Borgo Laudato si a Castel Gandolfo, ha celebrato la Messa per la custodia della creazione secondo il formulario recentemente approvato. Come scrive acistampa.com

Così Cinzia Leone cerca di curare le nostre ansie consumistiche - Così Cinzia Leone cerca di curare le nostre ansie consumistiche . Riporta ilgiornale.it