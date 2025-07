Tirrenia cinema sotto le stelle al Bagno degli Americani

Preparati a vivere un’estate indimenticabile sotto le stelle con Tirrenia Cinema! Dal 14 luglio al Bagno degli Americani di Tirrenia, la rassegna “Cinema sul mare” ti invita a gustare film magici in un’atmosfera unica, direttamente sulla spiaggia. Un’occasione imperdibile per condividere emozioni, divertirsi e lasciarsi trasportare dal grande schermo all’aperto. Non mancare, perché questa è l’estate che tutti ricorderemo!

Pisa, 9 luglio 2025 – Prenderà il via lunedì 14 luglio l’attesa rassegna “ Cinema sul mare ” al Bagno degli Americani di Tirrenia, realizzata in collaborazione con il Cinema Arsenale e Alfea Cinematografica. Cinque le proiezioni in programma alle 21.30, al calar del sole, sul maxi schermo gonfiabile di 14 metri per 9 posizionato sulla spiaggia. Durante tutte le serate, il bar sotto l’Hangar sarà attivo prima, durante e dopo le proiezioni, offrendo anche la gustosa pinsa, mentre il ristorante del Bagno degli Americani resterà regolarmente aperto per la cena. Si comincia lunedì 14 con Una notte a New York, film drammatico del 2023 scritto e diretto da Christy Hall. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tirrenia, cinema sotto le stelle al Bagno degli Americani

