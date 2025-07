Deteneva centinaia di video pedopornografici | arrestato 33enne pisano

Un allarme che scuote la città di Pisa: un uomo di 33 anni è stato arrestato per aver detenuto e diffuso centinaia di video pedopornografici, un grave episodio che evidenzia l’importanza della collaborazione internazionale nella lotta contro questa piaga. L’indagine, condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica, si inserisce in un più ampio sforzo di tutela dei minori e di contrasto alla criminalità digitale. La vicenda sottolinea come solo attraverso azioni congiunte si possa sperare di prevenire tali orrori.

Pisa, 9 luglio 2025 - Un uomo di 33 anni, residente a Pisa, è stato arrestato dalla polizia per detenzione e diffusione di materiale pedopornografico. L’operazione è stata condotta dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Pisa, su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online, in seguito a una segnalazione nell’ambito della cooperazione internazionale di polizia. L’indagine ha portato all’identificazione dell’indagato, che era dedito allo scambio di contenuti di sfruttamento sessuale su minori. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti dagli agenti centinaia di video a contenuto pedopornografico, alcuni dei quali ritraevano bambini di età compresa tra i 4 e i 5 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Deteneva centinaia di video pedopornografici: arrestato 33enne pisano

In questa notizia si parla di: arrestato - deteneva - centinaia - pedopornografici

Latina, deteneva armi da guerra e droga: arrestato 46enne spagnolo - I militari del Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, nella provincia di Latina, hanno arrestato un 46enne spagnolo accusato di possesso illegale di armi da guerra e droga.

La pedopornografia viaggia sui telefoni: arrestato un 45enne di Aprilia; A Rimini arrestato sessantenne per detenzione di materiale pedopornografico; Pedopornografia Condanna a 12 anni per gli orrori video.

Deteneva centinaia di video pedopornografici: arrestato 33enne pisano - Tra il materiale trovato anche filmati di minori di 4 anni: operazione della polizia postale di Pisa su segnalazione internazionale ... Secondo lanazione.it