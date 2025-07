L' altro | a Finale di Pollina il murale di Igor Scalisi Palminteri che raffigura Andrea Camilleri

L’altro volto che sovrasta Finale di Pollina è quello di Andrea Camilleri, il celebre scrittore simbolo della cultura siciliana. Il murale di Igor Scalisi Palminteri, situato nell’area del Teatro Parco Urbano in via Leonardo Sciascia, rende omaggio all’indimenticabile autore e alla sua eredità letteraria. La realizzazione di questa opera è un tributo vibrante alla Sicilia, che continua a ispirare e a emozionare con la sua arte e le sue tradizioni.

Uno dei volti simbolo della cultura siciliana si affaccia su Finale di Pollina: è quello di Andrea Camilleri, immortalato in un murale realizzato dall'artista palermitano Igor Scalisi Palminteri su una parete nell'area del Teatro Parco Urbano, in via Leonardo Sciascia. La realizzazione del murale.

