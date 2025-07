Ladispoli un mare per tutti | la spiaggia accessibile anche alle persone sorde

Ladispoli si conferma città all’avanguardia nel rispetto dell’inclusione sociale con il progetto “Ladispoli, una città che sa ascoltare”. Questa settimana, una straordinaria novità trasforma la spiaggia AcOnSea in un luogo davvero per tutti: accessibile anche alle persone sorde. In collaborazione con Evoluzione Lis S.r.l., sarà disponibile un tablet con il sistema E-Lisir, che permette di comunicare facilmente e senza barriere, rendendo il mare un’oasi di libertà e inclusione per tutti.

Ladispoli, 9 luglio 2025- Prosegue con forza il Progetto di Inclusione Sociale “Ladispoli, una città che sa ascoltare” e da questa settimana c’è una bellissima novità: la spiaggia inclusiva AcOnSea sarà accessibile anche alle persone sorde. Grazie alla collaborazione con Evoluzione Lis S.r.l., sarà disponibile un tablet con il servizio E-Lisir, un innovativo sistema di videointerpretariato LIS che permette alle persone sorde di comunicare in tempo reale con gli operatori udenti. Un passo concreto verso una vera accessibilità, già attivo in città e ora presente anche in spiaggia Alla consegna del dispositivo erano presenti il Dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

