Reddito di libertà 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza

La Regione Emilia-Romagna rafforza il suo impegno contro la violenza di genere, confermando anche per il 2025 il sostegno al Reddito di libertà con uno stanziamento di 1,3 milioni di euro. Questa cifra, parte di un totale che supera i 13 milioni di euro, testimonia l’attenzione concreta verso le donne vittime di violenza, offrendo loro un aiuto essenziale e rafforzando la lotta contro ogni forma di abuso.

La Regione Emilia-Romagna conferma anche per il 2025 il proprio impegno per garantire il Reddito di libertà destinato alle donne vittime di violenza. E lo fa con stanziando 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale, risorse che vanno a integrare e a incrementare i 763mila euro assegnati dal.

Da oggi le domande per il reddito di libertà, fino a 500 euro per le donne vittime di violenza: come fare - Da oggi, 12 maggio, è disponibile online il servizio per richiedere il reddito di libertà, un contributo fino a 500 euro per le donne vittime di violenza.

Reddito di libertà, 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza; Comunicato Regione: Parità di genere. La Regione conferma, anche per il 2025, l'impegno per il Reddito di libertà: stanziati 1,3 milioni di euro dal bilancio regionale per le donne vittime di violenza, che si aggiungono ai 763mila euro di risorse nazionali, già e; Il Reddito di libertà aumenta da 400 a 500 euro al mese, destinato alle donne vittime di violenza.