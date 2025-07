Biasin svela | Calhanoglu? Non è come viene raccontata! La verità è un’altra Se parte ecco chi prende l’Inter

Fabrizio Biasin svela la vera storia di Calhanoglu, rompendo gli schemi delle narrazioni ufficiali. La sua analisi mette in discussione le voci che circolano e svela dettagli importanti sul futuro del turco, tra Inter e Galatasaray. Se Calhanoglu dovesse partire, c’è un nome che potrebbe sorprendere: scopriamo insieme chi potrebbe prendere il suo posto e rivoluzionare il mercato nerazzurro.

Biasin svela: «Calhanoglu? La situazione non è come viene raccontata! La verità è un’altra. Se parte, ecco chi prende l’Inter». Nel corso del suo editoriale per TMW, il giornalista Fabrizio Biasin ha discusso del futuro di Hakan Calhanoglu, che sembra essere in bilico tra Inter e Galatasaray. Secondo Biasin, è chiaramente possibile e probabile che Calhanoglu lasci l’ Inter e l’ Italia, ma la situazione attuale è diversa da come viene raccontata nei media. Biasin sottolinea che al momento il Galatasaray non ha ancora fatto alcun passo concreto per ingaggiare il centrocampista turco e che, d’altro canto, Calhanoglu non ha ancora preso posizione con la dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Biasin svela: «Calhanoglu? Non è come viene raccontata! La verità è un’altra. Se parte, ecco chi prende l’Inter»

In questa notizia si parla di: calhanoglu - inter - biasin - svela

Inter, Marotta lo stratega: saluta Calhanoglu e ne prende uno più forte con l’aiuto di Stankovic - Inter Marotta, il maestro della strategia nerazzurra, si prepara a rivoluzionare la rosa: saluta Calhanoglu, già pronto il suo successore, più forte e con il supporto di Stankovic.

Continua la trattativa tra l'#Inter e la #Fiorentina per Sebastiano #Esposito. Il club viola non sarebbe intenzionato a salire sopra i 10 milioni di euro. L'Inter dovrebbe accettare o il giocatore vale di più? Diteci la vostra! LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU INTE Vai su Facebook

Fabrizio Biasin svela il motivo dietro lo sfogo di Lautaro e non solo; Ausilio: Ci sono due titolari che per qualche allenatore non erano da Inter. Chi sono; Altri 2 sono d'accordo con Lautaro, Biasin svela i giocatori dell'Inter che hanno condiviso lo sfogo del capitano.

Biasin: “Calhanoglu? E’ diversa da…" - Il futuro di Hakan Calhanoglu resta uno dei temi più delicati e seguiti del mercato nerazzurro. informazione.it scrive

Biasin: “Calhanoglu? E’ diversa da come la raccontano, la verità! E se parte Inter andrà su…” - Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così del futuro di Hakan Calhanoglu, in bilico tra Inter e Galatasaray: 'È chiaramente possibile/probabile che lasci l’In ... Lo riporta informazione.it