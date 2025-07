A cena con lo chef Giorgione | Granofino presenta il nuovo menu

A cena con lo chef Giorgione: Granofino, al Villaggio Mosè di Agrigento, invita gli amanti del buon cibo a un evento imperdibile lunedì 14 luglio alle 21. Con la sua creatività e passione, lo chef Giorgio Barchiesi, volto noto di Gambero Rosso Channel, presenterà il nuovo menu, un raffinato mix di tradizione siciliana e innovazione. Un’occasione unica per scoprire sapori autentici reinventati con stile e fantasia...

Granofino, al Villaggio Mosè ad Agrigento, lunedì 14 luglio alle 21 organizza una cena speciale con lo chef Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione, tra i volti più noti di Gambero Rosso Channel, per presentare il nuovo menu, un evento esclusivo che celebra la tradizione siciliana con un tocco. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

