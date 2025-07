clamoroso in f1 dopo 20 anni alla guida del team la red bull ha licenziato chris horner

Una svolta epocale scuote il mondo della Formula 1: dopo due decenni di successi, la Red Bull ha licenziato Chris Horner, il volto storico del team. La decisione, sorprendente e clamorosa, segna un nuovo capitolo nella strategia del team e apre scenari inediti per il campionato. Ma cosa porterà questa rivoluzione? Scopriamolo insieme, analizzando le conseguenze di questa mossa inattesa.

Una notizia clamorosa scuote il mondo della F1: dopo 20 anni alla guida del team, la Red Bull ha licenziato con effetto immediato Chris Horner. “Red Bull ha sollevato Christian Horner dai suoi incarichi operativi a partire da oggi e ha nominato Laurent Mekies CEO (amministratore delegato) di Red Bull Racing”, la stringata nota dell’azienda. “Vorremmo ringraziare Christian Horner per il suo eccezionale lavoro negli ultimi 20 anni – ha aggiunto l’ad corporate Oliver Mintzlaff -. Con il suo instancabile impegno, la sua esperienza, la sua competenza e il suo pensiero innovativo, ha contribuito in modo determinante a far diventare Red Bull Racing uno dei team di maggior successo e più attrattivi in Formula 1. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it