Taiwan lancia le manovre militari più imponenti di sempre per fronteggiare la minaccia cinese

Taiwan ha annunciato le sue manovre militari più imponenti di sempre, un messaggio chiaro alla Cina e al mondo. Le esercitazioni “Han Kuang”, simbolo di difesa e resilienza, sono state ampliate, coinvolgendo oltre 22.000 riservisti per testare la prontezza delle forze armate. Un test decisivo per garantire la sicurezza dell’isola e rafforzare la sua deterrenza internazionale. La scena si prepara a un nuovo capitolo di tensione e determinazione.

Taiwan ha dato il via alle manovre militari più grandi della sua storia. Le esercitazioni “Han Kuang”, che si tengono ogni anno dal 1984, quest’anno assumono un significato del tutto particolare. Durano il doppio rispetto alla tradizione – una decina di giorni in tutto – e coinvolgono oltre 22.000 riservisti, un numero senza precedenti, quasi raddoppiato rispetto all’edizione del 2024. Obiettivo dichiarato: testare la capacità di difesa dell’isola in caso di un’eventuale invasione da parte della Cina. Ma anche verificare la risposta della popolazione in uno scenario di emergenza. Per la prima volta, infatti, le esercitazioni includono simulazioni di “resilienza urbana”: le sirene antiaeree suoneranno nelle principali città, mentre i cittadini riceveranno alert sui telefoni cellulari che simuleranno un attacco imminente. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Taiwan lancia le manovre militari più imponenti di sempre per fronteggiare la minaccia cinese

