simona ventura conduce il grande fratello

Dopo tanto 'penare', Simona Ventura torna alla conduzione di un'importante prima serata. Mediaset ha scelto l'ex regina dell' Isola dei Famosi per il nuovo corso del Grande Fratello, che in autunno tornerà in onda su Canale 5 con la 19° edizione. Abbiamo deciso di attuare un cambiamento e quindi condurrà il GF in autunno Simona Ventura, che torna alla conduzione di una prima serata di Canale 5, in particolare di un reality ha annunciato Pier Silvio Berlusconi ieri alla Serata con la Stampa per la presentazione dei Palinsesti Mediaset 20252026. L'edizione targata Ventura vuole tornare alle origini del format, dal cast con persone comuni alla durata di circa tre mesi: E' un'edizione che vogliamo assolutamente non vip, che duri 100 giorni e non di più.