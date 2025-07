Otto nuove sale chirurgiche e tecnologie avanzate all' ospedale Sant' Anna e San Sebastiano

L'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta si rinnova con otto nuove sale chirurgiche all'avanguardia, tra cui una ibrida e una robotica con “Hugo RAS”. Queste innovazioni promettono di elevare la qualità delle cure, garantendo interventi più sicuri e precisione senza precedenti. Un passo importante verso un futuro di eccellenza sanitaria, dove la tecnologia e il benessere del paziente sono al centro di ogni miglioramento.

